Lampedusa : au moins 27 migrants morts dans un naufrage

Vingt-sept personnes ont perdu la vie mercredi après le naufrage de leur embarcation au large de l’île italienne de Lampedusa.

Le bateau, parti de Libye, a chaviré à environ 20 kilomètres au sud-ouest de l’île sicilienne. Parmi les 60 survivants, figurent des mineurs originaires du Pakistan, d’Égypte, de Somalie et du Soudan. Ils ont été transférés vers un centre d’accueil, qui héberge actuellement plus de 200 personnes. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une quinzaine de disparus.

D’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 95 personnes avaient quitté Tripoli à l’aube. Lorsque l’un des bateaux a commencé à prendre l’eau, ses passagers ont tenté de se regrouper sur une autre embarcation, qui a finalement chaviré sous le poids.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) indique que plus de 700 personnes ont déjà perdu la vie cette année lors de traversées similaires en Méditerranée. Malgré les risques, les tentatives de passage restent fréquentes, et de nombreuses embarcations sont régulièrement interceptées au large de Lampedusa.