Au moins 69 migrants morts dans un naufrage au large de la Mauritanie

Au moins 69 personnes ont perdu la vie et des dizaines restent portées disparues après le naufrage d’une embarcation transportant des migrants au large de la Mauritanie.

Le bateau, venu de Gambie avec 160 personnes à bord, a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi à environ 80 kilomètres au nord de Nouakchott.

Alors que les passagers, majoritairement sénégalais et gambiens, apercevaient les lumières de la ville côtière d’El Mhaijrat, ils se sont déplacés d’un côté de leur embarcation, provoquant son naufrage par déséquilibre.

La Mauritanie, pays désertique d’Afrique de l’Ouest bordé par plus de 700 km de côtes atlantiques, est devenue ces dernières années un point de départ fréquent pour les migrants en route vers l’Europe. Fin juillet, les autorités locales avaient déjà secouru plusieurs dizaines de migrants au large de leurs côtes après la panne d’une embarcation partie de Guinée.

Le naufrage s’inscrit dans un contexte migratoire dramatique : selon l’ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 10 000 personnes sont mortes ou disparues en mer en 2024 en tentant de rejoindre l’Europe depuis l’Afrique de l’Ouest. L’ONG Human Rights Watch dénonce également les graves violations des droits humains subies par les migrants en Mauritanie, incluant tortures, violences et expulsions sommaires, et critique les accords passés avec l’Union européenne pour externaliser le contrôle des flux migratoires malgré ces pratiques.

Alors que le rythme des arrivées aux Canaries a ralenti depuis le début de l’année, la route maritime reste extrêmement périlleuse.