RDC : des officiers supérieurs convoqués suite à une défaite face au M23

En République démocratique du Congo, l'Inspection générale des forces armées convoque plusieurs officiers supérieurs suite à une défaite face au M23 dans l'est du pays.

Cette procédure concerne tous les officiers ayant assumé des responsabilités depuis la chute de la cité frontalière de Bunagana, passée sous le contrôle des rebelles en juin 2022. Ils sont 41 à être concernés par ces interrogatoires. Parmi eux, 35 généraux et six colonels. Les responsabilités de chacun d’entre eux devront être déterminées.

Sont visés les niveaux de commandement allant de l’état-major général des FARDC au secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola 2, les commandements de la force terrestre, de la force navale, de la force aérienne, de la troisième zone de défense, et le cabinet du gouverneur militaire du Nord-Kivu.

Pour les officiers actuellement en détention, l’Inspection générale collabore avec l’auditorat général militaire afin de faciliter leur audition dans les différents lieux de détention.

Selon le général-major Ekenge, porte-parole de l’armée, l’objectif est de poursuivre l’enquête et "d’obtenir des éclaircissements sur les responsabilités de chacun dans ce revers militaires aux lourdes conséquences sur le plan stratégique et sécuritaire."

Cette récente convocation intervient alors que le gouvernement congolais et les rebelles du M23 s'accusent mutuellement d’avoir violé le cessez-le-feu instauré lors des discussions avec le Qatar pour mettre fin au conflit.