RDC-Rwanda : les négociations pour un accord de paix se poursuivent aux USA

La République Démocratique du Congo et le Rwanda se sont réunis à Washington dans le cadre de la deuxième session du Comité mixte de supervision de l'accord de paix du 27 juin.

Le Qatar, les États-Unis, le Togo et la Commission de l'Union africaine ont aussi participé à cette rencontre. Les autorités américaines estiment que la tenue de cette réunion confirme la volonté des deux pays de trouver un terrain d'entente malgré les retards dans le processus de négociation.

“Les membres du comité ont reconnu la lenteur de la mise en œuvre de certains éléments de l'accord et ont souligné leur détermination commune à assurer sa mise en œuvre complète et en temps opportun afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Les discussions ont porté sur les défis récents liés à la mise en œuvre, notamment les informations faisant état de violences dans l'est de la RDC, et sur l'identification de mesures concrètes pour garantir le respect des dispositions de l'accord”, ont-elles indiqué dans un communiqué.

Au cours de cette rencontre, plusieurs engagements ont été pris : “Les membres du Comité ont salué la fusion des secrétariats techniques de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la Communauté de développement de l'Afrique australe et de l'UA en un seul secrétariat conjoint indépendant, soulignant l'importance du rôle de l'UA dans le soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix à l'avenir. En outre, les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont réaffirmé leur engagement à faire progresser le retour des réfugiés conformément aux conclusions de la réunion ministérielle tripartite de haut niveau du 8 août”, peut-on lire dans le communiqué.

Un engagement qui doit être mis en œuvre avant la prochaine réunion prévue à Doha, au Qatar.

“Les membres du Comité ont salué la prochaine réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM) visant à accélérer les efforts visant à neutraliser le soutien apporté au groupe armé des FDLR et à faire progresser la levée des mesures défensives prises par le Rwanda (...) En préparation de la prochaine réunion du JSCM, la RDC a déclaré qu'elle n'avait aucune politique de soutien aux FDLR et a reconnu l'importance de prendre des mesures concrètes en ce sens, tandis que le Rwanda a exprimé son respect pour l'intégrité territoriale de la RDC et a reconnu l'importance de veiller à ce que ses actions soient conformes à ce respect. La RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur obligation de cesser immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. La RDC et le Rwanda se sont engagés à mettre en place un canal technique, militaire et de renseignement pour l'échange direct d'informations avant la prochaine réunion du JSCM à Doha. Ils ont affirmé que ces mesures sont essentielles pour réaliser le plein potentiel du Cadre d'intégration économique régionale, qui ouvrira des corridors économiques clés pour soutenir le développement et la stabilité à long terme dans la région”.

Un conflit qui perdure

L'est du Congo est en proie à la violence depuis des décennies. La résurgence du groupe rebelle M23 en 2021 a exacerbé le conflit.

Selon le Centre africain d'études stratégiques, les affrontements entre le M23 et les forces gouvernementales dans l'est du Congo ont déplacé au moins 500 000 personnes et fait plus de 3 000 morts à la fin du mois de février.