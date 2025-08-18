RDC : Pas d'accord de paix entre le M23 et le gouvernement

La République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 n’ont pas réussi à respecter la date limite, fixée à ce lundi 18 août, pour parvenir à un accord de paix.

Les deux parties avaient signé, le 18 juillet dernier au Qatar, une déclaration de principe visant à entamer des négociations. Cet effort de médiation, organisé par le Qatar, n’a donc pas permis d’aboutir à une solution concrète dans le délai fixé à un mois.

Quelques jours auparavant, le M23 accusait les autorités congolaises de ne pas respecter les dispositions de l'accord de cessez-le-feu. Le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, affirme que les forces gouvernementales maintiennent leurs attaques, malgré l'accord stipulant que les deux parties doivent s'abstenir.

De son côté, Kinshasa accuse le M23 de lancer des attaques presque quotidiennes dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Si la situation semble tendue, un responsable qatari cité par Reuters affirme que les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les négociations.

Pour rappel, les combats entre les deux parties se sont intensifiés en janvier, lorsque le M23 a pris le contrôle d'une grande partie de l'est du pays, riche en minerais, y compris la capitale régionale Goma.

Selon l'ONU, le conflit en cours a fait des milliers de morts et contraint des centaines de milliers de civils à fuir leurs foyers.