Cameroun : 13 jeunes otages kidnappés par Boko Haram, libérés

13 jeunes otages kidnappés à Zigague au Cameroun sur la route Waza-Kousseri par des hommes suspectés d’appartenir à Boko Haram sont de retour à Maroua.

Ils ont été libérés après une traque de l’armée camerounaise et du BIR en profondeur du territoire nigérian. Parmi eux 3 tchadiens, 10 élèves camerounais qui avaient disparus depuis le 13 aout dernier. Recevant les enfants ce jour à Maroua, le gouverneur annonce la mort d’un des otages.

« 11 autres otages était emmené au Nigeria en profondeur, grâce au concours de toutes les forces à savoir : Bir, Gendarmerie, armée, militaires, forces multinationales, et les comités de vigilance , et même les forces vives, la population. Chacun a joué sa partition, nous les avons libéré aujourd’hui. Malheureusement monsieur Bessala Bryan a été tué », a déclaré Midjiyawa Bakari, Gouverneur de l’Extrême Nord.

Malheureusement à Yaoundé, cette mère dont les 5 enfants ont été kidnappés dans ce bus alors qu’ils revenaient de vacances, a appris l’exécution sommaire de son fils faute de non paiement de rançon. Une situation qui a ému les camerounais et des lanceurs d’alertes qui ont levé près de 6.000.000cf en 24h pour l’aider à payer la rançon exigée.

« Je suis triste par rapport à celui qui n'est plus là et légèrement contente pour ceux qui sont là. Pour celui qui n'est plus là, je continue de demander au gouvernement que je veux le corps de l’enfant qui n'a pas été retrouvé pour que je puisse faire son son deuil", a expliqué Nga Annie, mère de cinq des otages.

Désormais la mère dit attendre non seulement le retour de ses enfants à la maison, mais aussi du corps de l’ainé afin de faire son deuil. Alors que la résurgence des attaques de la secte font rage dans le Logone et Chari, le Mayo Sava et le Mayi Tsanaga les enlèvement sont devenus quotidiens. Une situation qui fait craindre à quelques semaines de l’élection présentielle.