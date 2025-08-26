Chine : le plus haut pont du monde valide son test de charge

Le plus haut pont du monde sera bientôt opérationnel. Situé dans la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine, le pont du Grand Canyon de Huajiang a achevé lundi un test de charge important.

Le processus établi sur cinq jours a confirmé la résistance structurelle du pont, sa rigidité et ses performances dynamiques, répondant ainsi aux normes de sécurité.

L'évaluation finale du pont avant l'accueil de la circulation comprenait des essais de charge statiques et dynamiques.

96 camions par lots ont dont été conduits sur des points désignés du pont pour mesurer les déplacements et les contraintes dans la travée principale, les pylônes, les câbles et les suspensions.

Avec sa structure principale en acier, d’un poids de 22 000 tonnes, équivaut à deux fois celui de la Tour Eiffel, le pont a réussi tous les essais.

Le pont de 2 890 mètres de long, avec une travée principale de 1 420 mètres s'élevé à 625 mètres au-dessus du fleuve. Battant ainsi le record du plus haut pont du monde et celui de la plus grande travée construite dans une zone montagneuse ; La région étant recouverte à 92 % de montagnes.

Lancé en 2022, le chantier a coûté plus de 320 millions d’euros. L’ouverture du pont est prévue pour fin 2025.