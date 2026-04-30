Ouganda : une trentaine de personnes portées disparues après un naufrage 

En Ouganda, une trentaine de personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau sur une rivière dans l'ouest du pays.

Selon la police, le bateau transportait "entre 35 et 40 passagers sur la rivière Nguse" dans le district de Kagadi.

Pour l’heure, les forces de l'ordre ont indiqué qu'un seul survivant avait été retrouvé suite à l'accident survenu la veille au soir.

Il est encore impossible de déterminer le nombre de personnes disparues "en raison de l'absence de liste de passagers".

La police maritime est en charge des opérations de recherche et de sauvetage, tandis qu'une enquête sur les causes de l'accident est en cours. Parmi les facteurs possibles figurent la surcharge, la navigation de nuit et l'état du navire. Les proches des victimes ont été invités à se manifester.

La région a connu de nombreux accidents de bateaux, en particulier sur le lac Victoria, où 20 personnes ont trouvé la mort lors du chavirement d’un bateau en août 2023, 32 lors du naufrage d’un bateau de plaisance en novembre 2018, et des centaines lors du naufrage d’un ferry du côté tanzanien du lac en septembre 2018.