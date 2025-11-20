RDC : 64 personnes portées disparues dans un chavirement de bateau

Un bateau a chaviré dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC), laissant 64 personnes portées disparues, ont déclaré mercredi les autorités.

La péniche a coulé lundi à l'embouchure du fleuve Sankuru, dans la province du Kasaï, une région connue pour ses courants puissants et turbulents, a déclaré à l'Associated Press l'administrateur local François Ahaka.

"Le bateau transportait initialement 120 passagers. À ce jour, nous avons 56 survivants et 64 personnes portées disparues", a-t-il déclaré, ajoutant que les opérations de recherche se poursuivaient.

Le navire avait quitté le port de Bena Dibele, dans la province de Sankuru, le 13 novembre, à destination de la capitale, Kinshasa, située à plus de 800 kilomètres de son point de départ, a précisé M. Ahaka.

Les naufrages de bateaux sont de plus en plus fréquents dans ce pays d'Afrique centrale, car de plus en plus de personnes délaissent les rares routes disponibles au profit de bateaux en bois bon marché qui s'effondrent sous le poids des passagers et de leurs marchandises.

Lors de ces trajets, les gilets de sauvetage sont rares et les bateaux sont généralement surchargés. Beaucoup de bateaux voyagent également de nuit, ce qui complique les opérations de sauvetage en cas de chavirement et laisse souvent de nombreux corps introuvables.

En septembre, au moins 193 personnes ont péri dans le nord-ouest de la RDC lors de deux tragédies maritimes distinctes, que les médias d'État ont attribuées à "un chargement inapproprié et à la navigation de nuit".