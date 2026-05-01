Ouganda : des corps repêchés après le naufrage d'une embarcation

Des habitants inconsolables en Ouganda, alors que les sauveteurs repêchent des corps sans vie des victimes du chavirement mardi, d’une embarcation. L’incident s’est produit sur la rivière ''Nguse '', dans le district de Kagadi, dans l’Ouest du pays.

Les fouilles se poursuivent, un survivant a été retrouvé a annoncé la police mercredi. Précisant que l’absence de liste de passager rend difficile la confirmation du nombre de disparus.

‘’Pour l'instant, nous avons repêché deux corps et deux autres sont en cours de transfert ; nous espérons mener à bien l'ensemble de cette opération.’’, a déclaré Sulaiman Karungi, police maritime, forces de police ougandaises.

Reste aussi à déterminer les causes du drame. La police pointe une surcharge, entre 35 et 40 personnes étaient à bord de l’embarcation.

''C'est vraiment malheureux que le chargement ait été dangereux. Il s'agissait d'une surcharge très dangereuse. Si vous voyez le bateau et qu'on vous affirme qu'il y avait 40 ou 39 personnes, vous ne pouvez pas l’imaginer'', affirme Sulaiman Karungi.

La région a connu de nombreux accidents de bateau, en particulier sur le lac Victoria, où 20 personnes ont trouvé la mort lors du chavirement d’une embarcation en août 2023.