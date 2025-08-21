Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Inondations au Niger : au moins 47 morts et des milliers de déplacés

Des enfants saluent et plaisantent en traversant une passerelle de fortune qui longe une rue restée inondée tout au long de la saison des pluies, à Niamey, Niger, 2 août 2009   -  
Copyright © africanews
REBECCA BLACKWELL/AP2009
By Ali Bamba

Niger

Au Niger, au moins 47 personnes ont été tuées et plus de 56 000 ont été déplacées par les inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le Niger.

L'annonce a été faite par les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest mercredi.

Les inondations ont touché 7 754 ménages dans 339 quartiers et villages, selon la Direction générale de la protection civile.

Le communiqué gouvernemental indique "Une trentaine de personnes sont décédées après l'effondrement de leur maison et 17 se sont noyées.

Selon la même note d'information, le sinistre a fait au moins 70 Blessés et causé la mort de 257 têtes de bétail.

Le comité national chargé de la prévention des inondations a déclaré avoir entamé la distribution d'aide alimentaire à 3 776 familles.

Les inondations sont devenues l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices au niveau mondial, l'Afrique étant confrontée à des impacts disproportionnés en raison du changement climatique, qui a modifié le régime des précipitations.

En 2024, de fortes pluies ont touché près de 1,5 million de Nigériens dans les huit régions du pays.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.