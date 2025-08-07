Maroc : des mariages collectifs pour préserver le patrimoine culturel

Pour préserver le patrimoine culturel et les traditions ancestrales de la région, l'Association Bougafer pour le développement et la solidarité, en partenariat avec la commune de Nif dans la province de Tinghir, a organisé un mariage collectif pour plusieurs couples.

Une initiative qui vise également à alléger le fardeau financier du mariage pour les jeunes, en particulier dans le contexte économique actuel.

« Ce sont nos traditions authentiques que nous avons préservées pendant de nombreuses années et que nous continuons à célébrer chaque année avec fierté et honneur. C'est un grand honneur pour nous, et nous adressons nos salutations les plus chaleureuses à tous ceux qui sont venus du pays ou de la diaspora marocaine à l'étranger pour participer à cet événement culturel spécial. »

L'événement a bénéficié d'une large participation des habitants, des organisations de la société civile et des dirigeants communautaires.

Il a surtout été marqué par des performances musicales traditionnelles amazighes et la distribution de cadeaux symboliques aux jeunes mariés.

Les organisateurs ont souligné que cette initiative visait également à sensibiliser à l'importance de préserver l'identité culturelle et de renforcer les valeurs fondamentales de la communauté.