Niger : le gouvernement militaire suspend la diffusion de 9 médias français

Au Niger, la junte militaire a annoncé, le vendredi 8 mai 2026, la suspension immédiate de neuf médias français sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit de France 24, Radio France Internationale, Agence France-Presse, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique, Mediapart, France Afrique Media ainsi que LSI Africa.

La décision a été rendue publique à travers un communiqué de l’Observatoire national de la communication (ONC), lu à la télévision publique Télé-Sahel.

La suspension concerne l’ensemble des moyens de diffusion, notamment les bouquets satellitaires, les réseaux câblés, les plateformes numériques, les sites internet et les applications mobiles, selon la structure qui accuse les organes concernés de diffuser des contenus « susceptibles de mettre gravement en danger l’ordre public, l’unité nationale, la cohésion sociale et la stabilité des institutions de la République ».

Les autorités nigériennes reprochent régulièrement à ces médias une couverture jugée partiale des questions sécuritaires et politiques au Sahel, notamment concernant les attaques djihadistes et la gouvernance des États.