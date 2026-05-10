Espagne : le directeur général de l'OMS attend le navire touché par le Hantavirus

Le directeur général de l'OMS, accompagné des ministres espagnols de la Santé et de l'Intérieur, s'est rendu samedi au port de Granadilla, à Ténérife, en prévision de l'arrivée du paquebot touché par le hantavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus devait superviser l'évacuation du paquebot touché par le hantavirus, qui compte plus de 140 personnes à bord et dont l'arrivée à Tenerife, en Espagne, est prévue dimanche.

La ministre espagnole de la Santé, Mónica García, et le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, se sont rendus au port de Grenadilla en compagnie de Ghebreyesus.

Les autorités ont indiqué que les passagers et les membres d'équipage qui débarqueront n'auront aucun contact avec la population locale et ne quitteront le navire qu'une fois que les vols d'évacuation seront prêts à les transporter vers leurs destinations.

L'Organisation mondiale de la santé, les autorités espagnoles et la compagnie de croisière Oceanwide Expeditions ont déclaré qu'aucune personne à bord du MV Hondius ne présentait actuellement de symptômes du virus.

Trois personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie, et cinq passagers qui ont quitté le navire sont infectés par le hantavirus, qui peut provoquer une maladie potentiellement mortelle.