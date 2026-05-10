Guerre au Moyen-Orient : Israël intensifie ses frappes au Liban

Trois frappes de drones israéliens contre des véhicules au sud de Beyrouth samedi ont fait quatre morts, tandis qu'une série de bombardement sur le sud du Liban a fait au moins 13 morts, dont un homme et sa fille de 12 ans, ont indiqué les médias d'État et le ministère de la Santé.

Les trois frappes de drones au sud de Beyrouth ont marqué une nouvelle escalade depuis l'entrée en vigueur, le 17 avril, du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Israël et le Hezbollah ont tous deux poursuivi leurs attaques quotidiennes malgré la trêve.

Mercredi soir, l'armée de l'air israélienne a mené une frappe aérienne sur une banlieue du sud, au cours de laquelle elle a déclaré avoir tué un haut responsable militaire du Hezbollah.

Il s'agissait de la première frappe près de la capitale depuis la conclusion du cessez-le-feu.

Deux des attentats perpétrés samedi ont eu lieu sur l'autoroute reliant Beyrouth à la ville portuaire de Sidon, dans le sud du pays, faisant plusieurs blessés, tandis que le troisième s'est produit sur une route menant à la région du Chouf, au Liban, faisant trois morts, a indiqué l'Agence nationale d'information, organe officiel de l'État.

Un journaliste de l'Associated Press présent sur les lieux a aperçu un cadavre sur l'autoroute dans la ville de Saadiyat.

Le ministère de la Santé a déclaré qu'une frappe aérienne israélienne sur le village de Saksakiyeh, dans le sud du pays, avait fait au moins sept morts, dont un enfant, et 15 blessés. Le ministère a précisé qu'il s'agissait d'un premier bilan.

« Ce sont des personnes déplacées qui sont venues ici : des enfants, une famille innocente. Regardez leurs affaires. L'un d'entre eux a un fauteuil roulant, un autre a un vélo, des manuels scolaires et des cartables. Vous voulez le Hezbollah ? Allez-y, ils sont juste là, dans le sud », a déclaré Kamel Murad, un habitant.

L'agence a fait état de frappes dans le sud du Liban, dont une sur le village de Bourj Rahhal qui a fait trois morts et une autre à Maifadoun qui a fait un mort.

Le ministère de la Santé a quant à lui indiqué que trois frappes de drones israéliens avaient tué un Syrien qui circulait à moto avec sa fille de 12 ans dans la ville de Nabatiyeh.

« Le ministère de la Santé publique dénonce ces attaques barbares et les actes de violence délibérés commis contre des civils et des enfants au Liban », a déclaré le ministère dans son communiqué, ajoutant que cette frappe s'inscrit dans une série continue « de graves violations du droit international humanitaire ».

L'armée israélienne a déclaré que le Hezbollah avait tiré des drones explosifs en direction d'Israël près de la frontière avec le Liban, précisant que trois soldats avaient été blessés, dont un gravement, lors de l'une de ces attaques.

Il a ajouté que le Hezbollah avait également tiré des drones depuis le Liban, dont l'un a touché un véhicule israélien sans faire de victimes.