Cameroun : la candidature de l'opposant Maurice Kamto rejetée

Maurice Kamto ne participera pas aux élections présidentielles d'octobre 2025. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours de l'opposant - le jugeant d'injustifiable sous le fond.

Un un jugement qualifié de politique et qui sème les germes de la fraude selon les avocats.

"Nous pensons que nous sommes arrivés au Conseil constitutionnel ayant la certitude que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus politique que juridique, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a fonctionné à 3 % juridique et à 97 % politique et c'est ce qui explique la décision qui a été rendue tout à l'heure donc cette décision qui est beaucoup plus dominée par cette pulsion politique fait qu'en réalité, on a consacré la fraude et c'est pour ça que nous disons que ça entache le processus électoral", déclare Hippolyte Meli, Avocat de Maurice Kamto.

Face à cette décision irrévocable, les avocats s'en remettent désormais à une solution politique et les observateurs parlent de théâtre.

"Nous n'allons pas trouver un recours alors que la loi n'a pas prévu un recours bon maintenant qu'il s'agit d'une décision motivée par des raisons politiques, les recours politiques restent ouverts là ce n'est pas du ressort des avocats parce que là, les avocats ont fait du juridique leur travail est terminé, ils pensent avoir bien fait leur travail", ajoute l'avocat.

"Que nous assistons là à la concrétisation d'un théâtre politique qui a été orchestré pour légitimer d'une manière ou d'une autre une décision qui avait été déjà prise par des officines, nous sommes dans ce que certains ont souvent qualifié d'usage politique des institutions, d'usage politique du droit, c'est-à-dire que les adversaires politiques décident de réquisitionner le droit, de réquisitionner les institutions pour pouvoir mettre en difficulté leurs adversaires", explique Aristide Mono, analyste politique.

La tension est palpable dans les grandes villes du pays pendant que l'opposition défie le pouvoir.

Les autorités mettent en garde contre toute atteinte à l'ordre public.