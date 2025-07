Vatican : les derniers préparatifs en cours pour le Jubilé des jeunes

Les derniers préparatifs étaient en cours lundi sur le vaste terrain de Tor Vergata, à la périphérie de Rome, où des centaines de milliers de jeunes sont attendus pour le Jubilé des jeunes, l'événement le plus important de l'Année sainte 2025 de l'Église catholique.

Les ouvriers se sont empressés d'achever la scène-autel géante de 5 mètres de haut, l'infrastructure de sécurité et les points d'hydratation avant les deux jours de veillée et de messe avec le pape Léon XIV, décrits par l'organisateur du Vatican, Monseigneur Rino Fisichella, comme "le moment le plus attendu" du calendrier du Jubilé.

Alessandro Mancini, l'ingénieur responsable du site jubilaire de Tor Vergata, a déclaré que l'élévation de la scène permettra à tout le monde de voir la messe.

Tor Vergata ouvrira ses portes aux pèlerins le 2 août pour une journée entière de musique, de spectacles et de prières, avant une veillée avec le pape.

Après avoir passé la nuit sur place, les participants assisteront à une messe présidée par le Saint-Père depuis la scène principale le matin du dimanche 3 août, marquant la célébration de clôture du Jubilé des jeunes.

L'accès au terrain nécessite une marche d'au moins cinq kilomètres depuis le centre de transport public le plus proche.

Les températures devant atteindre 34°C, les organisateurs ont préparé cinq millions de bouteilles d'eau, 2 660 stations d'eau potable et 70 canons à brouillard - généralement utilisés dans les démolitions industrielles - pour garder les pèlerins au frais.

Plus de 2 700 toilettes portables et des services médicaux complets, dont 10 postes médicaux avancés et 43 ambulances, seront disponibles sur les 500 000 mètres carrés de la zone.

Une salle de contrôle centrale supervisera toutes les opérations sur le terrain, avec l'aide de 122 caméras de surveillance.

L'espace aérien au-dessus de Tor Vergata sera interdit aux avions civils et aux drones pendant l'événement.

La sécurité sera renforcée par 4 000 agents de la police et des pompiers italiens, ainsi que par des forces de l'ordre espagnoles, françaises et polonaises.

Le Vatican a indiqué que 68 % des participants inscrits étaient originaires de pays européens, les pèlerins arrivant de 146 pays au total.