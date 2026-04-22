Guinée équatoriale : le pape Léon XIV plaide pour le droit et la justice

Pour sa première prise de parole en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV a livré, lundi à Malabo, un discours dense et engagé sur les fondements du pouvoir, la responsabilité politique et les défis contemporains du développement.

Accueilli avec les honneurs par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, le souverain pontife a appelé le pays à se mettre résolument « au service du droit et de la justice ».

Devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique réunis au Palais du Peuple, Léon XIV a salué un « peuple bien-aimé », tout en rappelant la vocation des dirigeants à incarner les aspirations profondes de leurs concitoyens : liberté, dignité et équité. S’inscrivant dans la continuité de Jean-Paul II, qui avait visité le pays il y a plus de quarante ans, il a souligné que sa mission consistait à « affermir la foi et consoler un peuple en mutation rapide ».

Une lecture spirituelle du politique

S’appuyant sur la pensée de Augustin d’Hippone et son œuvre La Cité de Dieu, le pape a proposé une réflexion sur la dualité entre « cité terrestre » et « cité céleste ». Chaque individu, a-t-il expliqué, est appelé à orienter ses choix vers une société fondée sur l’amour, la justice et la paix. Cette vision, a-t-il précisé, n’offre pas de programme politique clé en main, mais constitue une boussole éthique pour affronter les bouleversements contemporains.

Évoquant la nouvelle capitale, Ciudad de la Paz, Léon XIV y a vu un symbole d’espérance, invitant le pays à inscrire son développement dans une perspective tournée vers le bien commun et la réconciliation.

Dénonciation des inégalités et de « l’économie de l’exclusion »

Dans la lignée de François, dont il a salué la mémoire un an après sa disparition, Léon XIV a vivement critiqué les déséquilibres du système économique mondial. « L’exclusion est le nouveau visage de l’injustice sociale », a-t-il martelé, dénonçant une « économie de l’exclusion » où coexistent pauvreté extrême et accès généralisé aux technologies numériques.

Il a également déploré que ces innovations soient trop souvent mises au service d’intérêts belliqueux, sans bénéfice réel pour les populations. Dans un pays où les richesses pétrolières représentent l’essentiel des exportations, mais profitent à une minorité, ses propos ont trouvé une résonance particulière.

Ressources naturelles et conflits : une critique frontale

Le souverain pontife a établi un lien direct entre l’exploitation des ressources naturelles et la prolifération des conflits armés. « La convoitise des richesses minières et pétrolières alimente des guerres au mépris du droit international et de l’autodétermination des peuples », a-t-il dénoncé.

Dans un contexte national marqué par de fortes inégalités et des accusations récurrentes de corruption, il a pointé le creusement du fossé entre une élite restreinte et la majorité de la population, appelant à une gestion plus équitable des richesses.

Equilibre délicat dans un régime contesté

Cette visite intervient dans un pays régulièrement critiqué par les ONG pour ses atteintes aux droits humains et ses restrictions des libertés publiques. Léon XIV doit ainsi composer avec un équilibre délicat : soutenir une population majoritairement catholique sans apparaître comme cautionnant un régime autoritaire.

Sur le terrain, les réactions oscillent entre espoir et scepticisme. Certains habitants voient dans cette visite une « bénédiction », tandis que d’autres doutent de son impact concret sur leurs conditions de vie.

Invitation à un nouveau cap

Face aux défis actuels, Léon XIV a plaidé pour « des visions nouvelles » et un pacte éducatif ambitieux, notamment en faveur de la jeunesse. Il a appelé la Guinée équatoriale, qu’il a qualifiée de nation « jeune », à tracer une voie originale sur la scène internationale, fondée sur la justice, la paix et le respect de la dignité humaine.

« Dans un monde meurtri par l’arrogance, les peuples ont faim et soif de justice », a-t-il conclu, invitant à des politiques courageuses, à contre-courant, centrées sur le bien commun plutôt que sur les intérêts particuliers.