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Fin de la tournée du pape Léon XIV en Afrique

Le pape Léon XIV s'adresse aux journalistes à bord de l'avion papal reliant Malabo à Rome, le 23 avril 2026.   -  
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AP
By Rédaction Africanews

Pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a quitté la Guinée équatoriale jeudi. Un départ qui marque la fin de sa tournée de onze jours en Afrique.

Pour ce premier déplacement sur le continent, le souverain pontife a abordé divers sujets lors de différents rassemblements : exploitation des ressources, respect des droits de l’homme, corruption, paix et justice sociale. Léon XIV a dénoncé souvent devant les leaders politiques, les dérives autoritaires tout en appelant à un sursaut moral.

Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale, sont les pays visités par le chef de l’église pendant ce périple. Parcourant plus de 17 700 kilomètres en 18 vols, dont trois rien que mercredi, qui l’ont vu sillonner la Guinée équatoriale de la côte ouest à la frontière extrême est avec le Gabon, puis revenir.

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