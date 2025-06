RDC : assassiné en 2007, Floribert Bwana Chui béatifié par le Vatican

Le Vatican a béatifié un douanier congolais tué pour avoir refusé d'être corrompu.

Floribèrt Bwana Chui Bin Kositi a été kidnappé et tué en 2007 après avoir refusé que du riz rance en provenance du Rwanda soit transporté à travers la frontière vers la ville de Goma, dans l'est du Congo.

"Cet après-midi, dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Floribert Bwana Chui, jeune martyr congolais, sera béatifié. Il a été tué à l'âge de 26 ans parce que, en tant que chrétien, il s'est opposé à l'injustice et a défendu les petits et les pauvres. Son témoignage de courage et d'espérance pour les jeunes de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique", a expliqué Pape Léon XIV.

L'événement a attiré une foule enthousiaste de pèlerins congolais et une grande partie de la communauté catholique congolaise de Rome, qui aura droit à une audience spéciale lundi avec le pape Léon XIV.

"Mais quand il a vu devant lui ces barils de riz gâtés, la première question qu'il s'est posée a été celle du bien-être de tous, de la santé de la population de Goma. Et c'est ce qu'ils lui ont offert, parce que les gens ont l'habitude d'offrir de l'argent, comme c'est toujours le cas. Mais ce jour-là, ces mafiosi se sont retrouvés face à un jeune homme qui, au nom de l'évangile, a dit non, il s'est opposé. Et Floribèrt, je pense que pour moi personnellement, je dirais pour tous les jeunes, c'est un modèle", a expiqué Aline Minani, amie de Floribert .

En tant que fonctionnaire du bureau de contrôle de la qualité des douanes du gouvernement congolais, ce jeune homme de 26 ans savait qu'il était risqué de résister aux pots-de-vin offerts aux fonctionnaires. Mais il connaissait également les risques liés à la distribution de nourriture avariée aux plus démunis.