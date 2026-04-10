La rencontre entre Emmanuel Macron et le pape Léon XIV en images

La rencontre a eu lieu dans le bureau privé du pape, où Emmanuel Macron, rejoint ensuite par Brigitte Macron et une délégation française, a offert des cadeaux symboliques, parmi lesquels un maillot de l’équipe nationale de basket dédicacé et un ouvrage sur la reconstruction de la cathédrale Notre‑Dame après l’incendie de 2019. Cette visite intervient après de récents propos du pape Léon XIV dénonçant les menaces visant l’Iran et rappelant que les attaques contre les infrastructures civiles constituent une violation du droit international. À l’issue de l’audience, Emmanuel Macron a poursuivi les échanges avec le secrétaire d’État Pietro Parolin sur les efforts diplomatiques et les risques de conflit. Le Vatican met rarement directement en cause des dirigeants politiques, mais le pape a durci son ton ces dernières semaines. Des observateurs considèrent cette rencontre comme faisant partie d’efforts plus larges pour maintenir le dialogue, alors que les tensions liées au conflit États-Unis–Israël avec l’Iran continuent de façonner les relations internationales en avril 2026.