Le Niger ouvre une enquête sur la vente de la météorite découverte à Agadez

Les militaires au pouvoir au Niger ont annoncé l’ouverture d’une enquête après la vente aux enchères d’une météorite martienne découverte dans la région d’Agadez dans le nord du pays en novembre 2023.

La roche qui pèse 24.67kg est classée parmi les objets les plus rares du système solaire La maison de vente aux enchères de luxe, Sotheby’s l’a présentée comme la plus grosse météorite martienne jamais trouvée sur Terre, elle a été adjugée pour près de cinq millions de dollars, taxes comprises, lors d’une vente aux enchères organisée à New York.

Les autorités nigériennes se sont dites préoccupées par les circonstances entourant cette transaction, évoquant les signes d’un possible trafic international illicite.

Le gouvernement a donc exhorté les ministres des Mines, de l’Enseignement supérieur, de la Sécurité publique et de la Justice à diligenter des investigations pour « faire toute la lumière sur cette affaire ».