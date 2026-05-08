Niger : 2 journalistes libérés après des mois en détention

Les autorités nigériennes ont libéré deux journalistes qui étaient en détention depuis plusieurs mois, ont annoncé jeudi leurs familles et les médias.

Il s'agit d'un correspondant de la chaîne allemande Deutsche Welle et du rédacteur en chef de Toubal Info, un journal de la région de Dosso, dans ce pays du Sahel. Le Niger a arrêté, emprisonné ou condamné plus d'une douzaine de journalistes depuis que l'armée a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en juillet 2023.

Le correspondant de la Deutsche Welle, Gazali Abdou, a été incarcéré en janvier après avoir rendu compte des conditions de vie de centaines de réfugiés qui avaient fui le Nigeria voisin pour se rendre à Niamey, la capitale du Niger.

Le rédacteur en chef de Toubal, Hassane Zada, a été condamné en septembre à 30 mois de prison pour avoir tenu des "propos injurieux" à l’encontre du chef de la junte, Abdourahamane Tiani.

Gaskia TV a indiqué que Gazali Abdou avait été "mis en liberté provisoire" jeudi matin.

Hassane Zada a été libéré mardi après sept mois de prison à Dosso, dans le sud-ouest, ont indiqué des membres de sa famille à l'AFP. Sa libération a été confirmée par un responsable judiciaire s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Treize journalistes ont été arrêtés au Niger en 2025, selon les Nations unies, qui ont appelé à leur libération. Parmi eux, six ont été incarcérés pour "atteinte à la défense nationale" et "complot contre l'autorité de l'État".

Un autre, le rédacteur en chef de l'important hebdomadaire Le Courrier, a été emprisonné pour diffamation à la suite d'un article sur un trafic de cigarettes qui aurait rapporté des millions de dollars et impliquait plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine.

Le rédacteur en chef Ali Soumana a été libéré sous caution en janvier après quatre mois de détention.

En 2026, le Niger a chuté de 37 places dans le classement de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières, se classant 120e sur 180 pays.