USA : une météorite martienne découverte au Niger vendue aux enchères

Un squelette de dinosaure cératosaure juvénile de plus de 2 mètres de haut et de près de 3 mètres de long. Il a été découvert en 1996, près de Laramine, aux États-Unis. Selon les experts, le squelette date de la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années.

Il sera vendu aux enchères mercredi à New York. Son prix : entre 4 et 6 millions de dollars.

"Il s'agit de l'un des quatre seuls cératosaures au monde. Les trois autres exemplaires se trouvent dans des musées. Il s'agit non seulement du seul exemplaire disponible à l'achat, mais aussi du seul spécimen juvénile", explique Cassandra Hatton, Vice-présidente de Science & Natural History, Sotheby's.

La vente concerne aussi météorite arrachée à la surface de Mars par un astéroïde massif. Elle a parcouru 225 millions de kilomètres jusqu’à la terre avant de s’écraser dans le désert du Sahara. Et a été retrouvée à Agadez, au Niger en novembre 2023 par un chasseur de météorites. Prix estimé aux enchères : 2 à 4 millions de dollars.

"Cette météorite martienne est le plus grand morceau de Mars que nous ayons jamais trouvé, et de loin. Elle est donc plus de deux fois plus grande que ce que nous pensions être le plus gros morceau de Mars. Nous n'en avons prélevé qu'un petit morceau pour l'étudier et confirmer qu'il s'agissait bien d'une météorite martienne, mais cette roche renferme toutes sortes de données intéressantes", raconte Cassandra Hatton.

Selon Sotheby's, la maison responsable de la vente, il n'existe que 400 météorites martiennes sur les 77 000 météorites officiellement reconnues sur Terre.