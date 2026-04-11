« Une mission parfaite » : les astronautes d'Artemis II retouchent Terre

Vendredi soir, la NASA, ravie, célébrait le succès de son voyage autour de la Lune, après que quatre astronautes sont revenus sains et saufs sur Terre après avoir effectué le premier survol lunaire depuis plus de 50 ans.

Le vaisseau spatial de la NASA transportant quatre astronautes — trois Américains et un Canadien — s'est posé sans encombre au large des côtes californiennes, clôturant ainsi la mission d'essai habitée de l'agence spatiale américaine qui a rapporté des images spectaculaires de la Lune.

« Quel voyage ! », s'est exclamé le commandant de mission Reid Wiseman, qui a indiqué que les membres d'équipage — lui-même ainsi que Christina Koch, Victor Glover et Jeremy Hansen — étaient « stables » et « en bonne santé ».

« Ils sont en pleine forme, c’est ce que cela signifie », a déclaré Rob Navias, le responsable des relations publiques de la NASA qui a commenté leur retour lors de la diffusion en direct de l’agence.

Après une coupure de communication attendue, mais angoissante pendant leur rentrée atmosphérique à haut risque, la voix de Wiseman a suscité un soulagement en confirmant que les astronautes étaient bien en route pour rentrer chez eux.

« Nous vous recevons haut et fort », a-t-il déclaré après un test de communication depuis le centre de contrôle de mission à Houston.

Le personnel de la NASA et l’armée américaine ont aidé à extraire les astronautes de la capsule qui tanguait sur l’eau, sous les applaudissements de ceux qui suivaient l’opération depuis le centre de contrôle.

Vendredi soir, des hélicoptères avaient transporté les astronautes vers un navire de récupération au large de la côte Pacifique, près de San Diego, où ils se sont tous montrés capables de marcher sans aide.

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a qualifié ce voyage de « mission parfaite ».

« Nous sommes de retour dans le domaine de l'envoi d'astronautes sur la Lune », a-t-il déclaré, ajoutant que « ce n'est que le début ».

« Une journée formidable »

Lors du retour des astronautes sur Terre, leur vaisseau spatial a atteint des vitesses maximales supérieures à 30 fois la vitesse du son et a été confronté à des températures brûlantes, atteignant près de la moitié de celles de la surface du Soleil.

Il s'agissait d'un test crucial pour leur bouclier thermique, qui, lors d'une précédente mission d'essai sans équipage, avait rencontré des complications que l'équipe a tenté d'atténuer cette fois-ci en modifiant la trajectoire de retour.

« Si vous n'étiez pas anxieux à l'idée de ramener ce vaisseau spatial sur Terre, c'est que vous n'aviez probablement pas de pouls », a déclaré le directeur de vol Rick Henfling.

Mais la rentrée atmosphérique d'Artemis II s'est déroulée sans encombre.

La capsule Orion va désormais être minutieusement examinée pour évaluer son état.

Le président américain Donald Trump a félicité les astronautes pour leur voyage « spectaculaire » et a déclaré qu’il « ne pouvait pas être plus fier » — tout en se tournant sans tarder vers l’objectif final d’envoyer des missions encore plus loin dans l’espace.

« Prochaine étape, Mars ! », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Artemis II était la première mission habitée du programme de la NASA visant à établir une présence durable sur la Lune, y compris la construction éventuelle d’une base qui pourrait servir à de nouvelles explorations, notamment vers Mars.

« Une confiance renouvelée »

Du décollage à l’amerrissage, le voyage a duré neuf jours, une heure, 31 minutes et 35 secondes — bien que la NASA arrondisse et parle d’une mission de 10 jours.

Elle a débuté par un lancement spectaculaire depuis la Floride le 1er avril et a été ponctuée de premières, de records et de moments extraordinaires.

Les quatre astronautes sont devenus les êtres humains ayant voyagé le plus loin de la Terre, à 252 756 miles (406 771 kilomètres).

Tout en filant à toute allure dans l’espace lointain et en tournant autour de la Lune, ils ont pris des milliers de photos, constituant un portfolio d’images époustouflant qui a captivé les gens sur Terre.

Ils ont également assisté à une éclipse solaire ainsi qu'à d'extraordinaires impacts de météorites sur la surface lunaire.

Plusieurs faits marquants ont contribué au caractère historique de ce voyage : Glover a été la première personne de couleur à faire le tour de la Lune, Koch la première femme, et le Canadien Hansen le premier non-Américain.

L'astronome Derek Buzasi, de l'université de Chicago, a qualifié la mission de « succès presque sans faille ».

« J'avoue avoir eu des doutes quant au programme Artemis, mais j'ai désormais une confiance renouvelée dans nos prochaines étapes alors que nous retournons sur la Lune pour y rester », a-t-il déclaré à l'AFP.

« Les yeux rivés sur l'objectif »

La NASA espère pouvoir poser le pied sur la surface lunaire dès 2028 — la dernière année complète du second mandat de Trump à la Maison Blanche.

Les experts ont toutefois exprimé leur scepticisme quant à la capacité des atterrisseurs lunaires développés par SpaceX et Blue Origin, sociétés détenues respectivement par les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos, à être prêts à temps.

La Chine, quant à elle, poursuit ses propres efforts visant à envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030.

En attendant, la NASA espère tirer parti du succès de la mission Artemis II pour susciter l’enthousiasme autour de l’exploration spatiale.

Clayton Swope, expert en politique spatiale au Center for Strategic and International Studies, a déclaré à l'AFP que cette mission constituait « la preuve que lorsque les États-Unis gardent les yeux rivés sur leur objectif, ils sont encore capables de grandes choses ».