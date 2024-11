USA : la météorite lunaire découverte au Mali mise aux enchères

Cette tranche de météorite lunaire, pesant environ 2 005,9 grammes et mesurant 8 millimètres d'épaisseur, a été découverte en 2019 dans la vallée de Tisselit, au Mali. Après sa découverte, la météorite a été divisée en sept tranches par des scientifiques, et cette pièce en est une.

Elle se distingue comme la deuxième plus grande tranche de météorite lunaire polie au monde. L’analyse scientifique a confirmé que cette météorite lunaire est une brèche, caractérisée par un assemblage de fragments de roche, d’éclats de verre et de sphérules de verre issus du sol lunaire proche de la surface.

Ce fragment rare, non seulement par son poids et sa taille, mais aussi par sa provenance lunaire, est d’une valeur inestimable pour les collectionneurs et les chercheurs.

En plus de la météorite lunaire, la maison Christie’s a également mis aux enchères un manuscrit scientifique d'Einstein portant sur l’équation de champ d’approximation du premier ordre, ainsi qu’un manuscrit musical de Mozart concernant le quatrième mouvement de la Sérénade en ré majeur. Ces pièces historiques sont accompagnées d’œuvres d’artistes célèbres, notamment Zao Wou-Ki, Yoshitomo Nara, Yayoi Kusama et Chen Yifei.

La vente propose un ensemble exceptionnel, alliant science, musique classique et art contemporain, attirant ainsi les collectionneurs de domaines variés.

Un rapport récent de l'industrie révèle que les collectionneurs chinois sont désormais le plus grand groupe d'acheteurs sur le marché mondial des enchères, surpassant leurs homologues britanniques. Cette montée en puissance reflète l’intérêt croissant de la Chine pour l’art et les objets de collections.

Les données de Christie’s indiquent en outre qu’au premier semestre de cette année, la Chine était en tête du monde en termes de nombre de nouveaux acheteurs.