Artémis II signe un record historique à plus de 400 000 km de la Terre

Lundi 6 avril, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen sont devenus les êtres humains les plus éloignés de la Terre, à plus de 406 000 kilomètres, dépassant le record vieux de cinquante-six ans d’Apollo 13. Après quatre jours de voyage depuis la Floride, ils ont pénétré dans la sphère d’influence lunaire et survolé la Lune pendant près de sept heures, offrant à leurs yeux et à ceux du monde un spectacle inédit.

Pendant quarante minutes, le passage derrière la face cachée a coupé toute communication avec la Terre, dans des conditions rappelant les missions Apollo. Collés aux hublots, les astronautes ont décrit les reliefs et cratères lunaires, certains jamais vus par l’œil humain, et assisté à un lever et un coucher de Terre ainsi qu’à une éclipse solaire. Jeremy Hansen a raconté l’expérience avec émotion : « Sur la face cachée de la Lune, en regardant vers la Terre, la sensation était si forte qu’on oubliait presque être à bord d’une capsule. Une expérience humaine extraordinaire. »

Au-delà de l’émotion, la mission revêt un enjeu scientifique majeur : les observations et clichés en très haute définition permettront de mieux connaître la géologie lunaire et d’identifier de futurs sites d’alunissage. Les astronautes ont également proposé de nommer deux cratères, l’un pour leur vaisseau Integrity, l’autre en hommage à la femme du commandant, un geste chargé d’émotion.

Après ce passage historique, la capsule Orion a repris sa route vers la Terre, où elle doit amerrir vendredi au large de la Californie. Saluée par le président américain, la mission marque une étape clé dans le retour de l’humanité vers la Lune. Début 2028, Artemis IV doit constituer la première mission habitée sur la Lune depuis 1972. La Nasa compte envoyer deux astronautes à sa surface, qui passeront une semaine près du pôle Sud avant de revenir sur Terre.