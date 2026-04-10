Spatial : Tidiane Ouattara récompensé pour son engagement en Afrique

Le président du Conseil spatial africain, Tidiane Ouattara, a reçu le Trophée de l’innovation aéronautique et spatiale du continent.

La cérémonie s’est tenue au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, en région parisienne. Cette distinction récompense son engagement en faveur du développement des sciences et technologies spatiales en Afrique.

Pour Tidiane Ouattara, le spatial est désormais un enjeu central pour le continent.

« L’espace n’est plus un luxe. C’est un levier important du développement socio-économique », a-t-il expliqué, soulignant l’importance des données satellitaires pour la prise de décision.

Dans un continent vaste comme l’Afrique, les méthodes traditionnelles de collecte de données peuvent prendre plusieurs années. Les technologies spatiales permettent, elles, d’obtenir des informations presque en temps réel.

Autre défi majeur : la formation. « Quand vous vous lancez dans le spatial, il faut des experts. Nous devons les former », a-t-il insisté.

Ce prix, initié par Sékou Ouédraogo, est décerné tous les deux ans par l’African Aeronautical Space Organization (AASO) à une personnalité africaine ou issue de la diaspora.

Selon Sékou Ouédraogo, Tidiane Ouattara incarne aujourd’hui la coopération spatiale africaine. Il joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie continentale et dans la création d’une agence spatiale africaine.

Des enjeux multiples pour l’Afrique

De plus en plus de pays africains investissent dans le spatial, avec des applications concrètes dans de nombreux secteurs.

Agriculture, aménagement du territoire, lutte contre les feux de forêt ou la désertification : les satellites offrent des outils essentiels pour relever les défis du continent. Ils permettent également d’améliorer l’accès aux communications dans les zones isolées.

Tidiane Ouattara a salué cette distinction comme un signal fort pour l’Afrique.

« Ce prix est un honneur, mais aussi un message », a-t-il déclaré, appelant à poursuivre les efforts pour développer le secteur spatial sur le continent.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette récompense vise à encourager l’innovation et à promouvoir des initiatives stratégiques pour accompagner le développement scientifique et économique de l’Afrique.