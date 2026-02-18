L’Afrique australe assiste à une éclipse solaire partielle

Depuis l’Afrique du Sud, le Lesotho et Madagascar, les observateurs ont pu voir la Lune masquer une partie du disque solaire.

L’éclipse annulaire, au cours de laquelle la Lune, plus éloignée de la Terre sur son orbite, ne recouvre pas totalement le Soleil, était visible en totalité uniquement depuis certaines zones de l’Antarctique. Dans cette configuration, un fin anneau lumineux reste apparent autour du disque lunaire.

Les éclipses solaires se produisent lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. La Lune projette alors son ombre sur la Terre, bloquant partiellement ou totalement la lumière solaire selon les régions situées dans la trajectoire de cette ombre.

Outre l’Afrique australe, une éclipse partielle était également observable à l’extrême sud du Chili et de l’Argentine, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Les spécialistes rappellent qu’il est dangereux d’observer le Soleil sans protection adaptée. Seules des lunettes spécialement conçues pour les éclipses permettent de protéger efficacement les yeux.