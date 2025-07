L'Ouganda renforce sa présence militaire en RDC, selon l'ONU

L'Ouganda a renforcé sa présence militaire en République démocratique du Congo.

Dans les territoires de Mahagi et Djugu, en Ituri, ce sont au moins 1000 soldats que Kampala aurait déployés, selon les Nations unies.

Ces forces armées étendent ainsi leur champ d'action à de nouvelles zones de la région - tel que décrit dans le rapport du groupe d'expert de l'ONU.

Ces manœuvres ougandaises en dehors du cadre de l’opération conjointe Shujaa se sont effectuées sans l’approbation préalable du gouvernement congolais.

L’Ouganda dit vouloir lutter contre le mouvement armé Codeco - mais, l'ONU soupçonne une volonté de protéger des intérêts économiques et géopolitiques, notamment dans le commerce des minerais et de l’or, l’exploitation du pétrole et du gaz dans le lac Albert, ou encore les échanges transfrontaliers et des contrats jugés lucratifs.

La présence de ces soldats est mal perçue à Bunia. L'armée congolaise, les autorités provinciales et une partie de la communauté Lendu y ont vu une menace directe.