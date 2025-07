Selon l'ONU, le Rwanda dirige les opérations du M23 en RDC

Moins d'une semaine après l'accord de paix paraphé par Kigali et Kinshasa à Washington, les Nations unies accusent le Rwanda d'exercer un commandement et un contrôle sur les rebelles du M23 en République démocratique du Congo.

Selon le rapport publié mercredi, Kigali aurait directement dirigé les opérations du groupe rebelle lors de son offensive qui a abouti à la prise de localités essentielles dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Le document évoque jusqu'à 6 000 soldats rwandais directement impliqués dans les combats sur le sol congolais entre janvier et mai 2025, mentionnant les noms de plusieurs hauts responsables rwandais présent sur le terrain.

Le rapport a été soumis au comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pour le Congo au début du mois de mai et devrait être publié prochainement, ont indiqué des diplomates.

Le M23 a progressé dans l'est du Congo, s'emparant des deux plus grandes villes de la région, Goma et Bukavu, en janvier et février. Le Congo, les Nations unies et les puissances occidentales affirment que le Rwanda soutient le M23 avec l'envoi de troupes et d'armes.