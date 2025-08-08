Ouganda : des défis dans l'accueil et l'éducation des enfants réfugiés

Alors que les conflits au Soudan, au Soudan du Sud et en RDC provoquent une afflux sans précédent de population, l'Ouganda, premier pays d'Afrique et troisième au monde en matière d'accueil de réfugiés, se trouve confronté à une crise humanitaire majeure.

Depuis le début de 2025, environ 600 personnes arrivent chaque jour dans le pays, un chiffre qui pourrait atteindre 2 millions d'ici la fin de l'année. Actuellement, l'Ouganda héberge 1,93 million de réfugiés, dont plus d'un million sont des enfants de moins de 18 ans, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Une réponse humanitaire en crise face au manque de financement

Malgré une politique progressiste permettant aux réfugiés de travailler et d’accéder aux services publics, la réponse humanitaire peine à suivre le rythme de l’afflux, en grande partie à cause du manque de financement. Les fonds disponibles couvrent à peine un tiers des besoins annuels, entraînant une baisse alarmante des approvisionnements en nourriture et en médicaments. La malnutrition, en particulier chez les enfants, ne cesse d’augmenter, tandis que les violences sexuelles et l’insécurité psychologique s’intensifient.

Une situation critique pour les populations vulnérables

Les réfugiés sont contraints de faire des choix déchirants pour survivre, tels que l’abandon de l’école ou la privation d’assistance. La surpopulation dans les camps favorise la promiscuité, notamment dans les classes où les infrastructures sont insuffisantes. La détresse psychologique progresse, avec une augmentation des violences sexistes et des risques de suicide, aggravés par la faiblesse des services de santé mentale.

L’appel à une solidarité internationale renforcée

Le HCR ne dispose actuellement que de ressources pour soutenir moins de 18 000 personnes, soit seulement deux mois d’assistance face à l’afflux constant. Face à cette situation critique, l’organisation appelle à une mobilisation mondiale accrue pour assurer la sécurité et la dignité des réfugiés. Les acteurs du développement sont particulièrement sollicités pour renforcer le financement et les efforts humanitaires.

Dans les camps ougandais, les récits de réfugiés illustrent la crise. Bakos Sarah Taban, enseignante sud-soudanaise, décrit une classe saturée où la promiscuité rend l’apprentissage difficile, surtout lors des examens. Abdalla Eis Mohamed, réfugié soudanais bénévole, parle du défi de guider ces jeunes sans famille ni ressources, espérant qu’un jour ils pourront contribuer au futur de leur région.