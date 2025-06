Équateur : fin de cavale pour le trafiquant de drogue "Fito"

Un trafiquant de drogue en fuite, recherché par les autorités équatoriennes et américaines, a été repris plus d'un an après s'être évadé d'une prison d’equateur.

« Le bloc de sécurité, les forces armées et la police nationale - après une opération de 10 heures, nous avons réussi à capturer Jose Adolfo Macias Villamar alias Fito, une opération réussie du bloc de sécurité », a déclaré John Reimberg, ministre de l'Intérieur de l'Équateur.

José Adolfo Macías, alias "Fito", qui dirigeait un gang appelé "Los Choneros" en Équateur et qui a été inculpé à New York pour avoir importé des milliers de kilos de cocaïne aux États-Unis, a été capturé dans la ville équatorienne de Manta, sa ville natale, ont indiqué des responsables équatoriens.

Interpol avait lancé un mandat d'arrêt contre M. Macias après sa mystérieuse évasion, début 2024, de la prison régionale de Guayaquil, où il purgeait une peine de 34 ans pour trafic de stupéfiants. Les autorités équatoriennes n'ont pas encore expliqué comment il s'était évadé.

Elles n'ont appris son évasion que lorsqu'un contingent militaire est arrivé pour le transférer dans une autre prison de haute sécurité, mais ne l'a pas trouvé dans sa cellule.