Chine : la mondialisation au centre du Forum d'été de Davos 2025

La mondialisation au centre du Forum d’été de Davos à Tianjin, en Chine. L'événement a rassemblé plus de 1 700 invités de plus de 90 pays et régions du monde .

Sous le thème « L'esprit d'entreprise pour une nouvelle ère », ce grand rassemblement de chefs d'entreprise mondiaux se concentre sur cinq domaines clés : le décryptage de l'économie mondiale, les perspectives pour la Chine, les industries bouleversées, l'investissement dans les personnes et la planète, ainsi que les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux.

Mercredi, le premier ministre chinois a appelé la communauté internationale à prendre des mesures constructives en matière de coopération économique et commerciale et a préconisé des initiatives permettant de préserver le libre-échange et le multilatéralisme.

"La nouvelle ère exige des entrepreneurs qu'ils jouent des rôles plus importants, qu'ils assument de plus grandes responsabilités et qu'ils ajoutent de nouvelles dimensions à l'esprit d'entreprise. Je vous encourage à faire plus de choses pour le bien de tous. J'espère que vous suivrez toujours les lois du marché, que vous ferez ce qui est juste, que vous défendrez l'ouverture et la coopération, que vous soutiendrez la mondialisation économique, que vous vous opposerez au découplage et à la rupture des chaînes d'approvisionnement et que vous ne ferez pas du commerce une question politique ou de sécurité.", a déclaré le Li Qiang, Premier ministre chinois.

Une invite à une plus grande connectivité face à l’ampleur prise par l'unilatéralisme qui risque de plonger l'économie mondiale dans une plus grande incertitude.