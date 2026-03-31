Trafic de drogue : un tunnel entre le Maroc et l'Espagne démantelé

La police espagnole a annoncé mardi avoir découvert un vaste tunnel à plusieurs niveaux servant à faire passer du haschich en provenance du Maroc vers l’Espagne.

La structure mène à Ceuta, l'enclave espagnole située au royaume chérifien ou étaient stocker les cargaisons de drogue avant leur expédition vers l’Espagne continentale.

Il s’agit d’un réseau souterrain de plusieurs niveaux doté de rails, de poulies et de wagons.

C’est une enquête menée pendant une année qui a permis de découvrir cette cavité de 12 mètres de profondeur. La descente des policiers sur les lieux a permis de saisir 17 tonnes de drogue alors que 27 personnes ont été arrêtées.

Le réseau s’étend de l’Andalousie à la Galice.