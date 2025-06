"Victory" : le retour du rappeur Slick Rick

La légende du hip-hop Slick Rick revient au-devant de la scène avec un nouvel opus. "Victory" est le premier album du rappeur d'origine anglaise depuis "The Art of Storytelling", sorti en 1999.

Le rappeur d'origine anglaise, connu pour son cache-œil caractéristique et sa maîtrise de l'art de raconter des histoires, est retourné au studio avec son premier nouveau projet depuis près de trente ans. Il rappelle au monde entier ses prouesses intemporelles sur son album visuel, "Victory", qui sort aujourd'hui.

Il s'agit du premier album de Slick Rick depuis "The Art of Storytelling", sorti en 1999. Ce nouveau projet est en grande partie autoproduit, le rappeur s'occupant de 95 % de la production et partageant les fonctions de producteur exécutif avec l'acteur nommé aux Emmy Awards et rappeur-DJ occasionnel Idris Elba, qui apparaît sur l'album aux côtés de Nas, Giggs et Estelle.

"Tu as été un jeune adulte, puis un homme d'âge moyen et maintenant, tu es un homme plus âgé, donc ma mentalité doit évoluer avec lui", a déclaré Slick Rick, connu pour ses classiques du rap tels que "Children's Story", "La Di Da Di" avec Doug E. Fresh et "Mona Lisa". Son premier album, "The Great Adventures of Slick Rick", en 1988, a atteint la première place du Billboard R&B/hip-hop.

"Victory" a nécessité quatre ans de travail. Slick Rick, aujourd'hui âgé de 60 ans, a écrit et enregistré l'album entre Londres, sa ville natale, et la France, tandis que les images ont été filmées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique.