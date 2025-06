Des artistes portugais alertent sur le sort des enfants de Gaza

Les touristes et les habitants qui se promènent dans le centre de Lisbonne ont eu un aperçu de la réalité dévastatrice qui se déroule à Gaza.

Des vêtements et de jouets pour bébés imprégnés de peinture rouge éparpillés le long de la Rua do Carmo, l'une des rues les plus emblématiques du centre historique de Lisbonne, la capitale portugaise.

Cette action Initiée à l’occasion de la journée internationale de l’enfance vise à alerter sur la situation de milliers d’enfants, victimes innocentes de la guerre entre le Hamas et Israël à Gaza.

Selon l’UNICEF, plus de 50 000 enfants ont été tués ou blessés depuis octobre 2023 dans l’enclave palestinienne.

Les organisateurs de l’action ont lancé un appel aux dons de vêtements et de jouets pour enfants.

"Nous suivons le génocide à Gaza, en particulier depuis le 7 octobre, mais aussi la situation en Palestine depuis des décennies. Et la situation ne cesse d'empirer. Maeve a assisté à de nombreuses manifestations et elle comprend ce qui se passe, autant qu'un enfant de 5 ans peut le faire. Nous voulons faire ce que nous pouvons, même si nos efforts sont très limités. Elle a fait don de vêtements pour participer à cette action aujourd'hui", raconte Philip Butler, résident irlandais au Portugal, père de Maeve, 5 ans, qui a contribué à l'action.

La situation à Gaza demeure insoutenable. Les populations vivent entre privation de nourriture et bombardements de l’armée israélienne. Face au chaos, des appels en faveur de la paix se multiplient.

"Je pense que les gens ressentent de plus en plus le besoin de faire quelque chose. Nous sommes ici pour sensibiliser l'opinion publique et, bien sûr, la Journée des enfants est une date au cours de laquelle nous ne pouvons pas oublier les souffrances, les profondes souffrances des enfants de Gaza. Il n'y a pas que les morts, nous rendons compte des morts, des blessés, mais il n'y a pas qu'eux. Tous les enfants de Gaza souffrent, tous les enfants subissent un traumatisme profond, aucun enfant ne peut aller à l'école. Célébrer la Journée internationale de l'enfance sans rappeler cette souffrance serait donc une erreur.'', Julieta Almeida, collectif Parents pour la paix.

Des cris de cœur qui peinent encore à toucher les protagonistes de la crise.