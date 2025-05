Football : Dembélé affiche ses ambitions avec le PSG

Ousmane Dembélé était l'invité d'honneur du tirage au sort des simples dames et messieurs de tennis de Roland-Garros, jeudi après-midi. Le joueur du Paris Saint-Germain a eu l'occasion de revenir sur cette saison spectaculaire avec son club.

"Ce que représente ce trophée de meilleur joueur, c'est avant tout un travail collectif. Parce que sans cette équipe, sans ce club, sans ce staff, je n'aurais pas pu faire une aussi belle saison. Et comme je le dis, c'est le travail de toute une équipe. C'est vrai que, comme je le dis souvent, j'ai été repositionné en tant que numéro neuf et cela m'aide beaucoup. Mon équipe m'a aidé à marquer des buts et à être décisif. Je pense aussi que la mentalité a changé cette saison", a déclaré Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain.

En marge du tirage au sort du tournoi de tennis de Roland-Garros, l'international français a été très clair sur ses ambitions. Le joueur a été interrogé sur sa participation à la Coupe du Monde et à la finale de la Ligue des Champions.

"Ce sont des rêves d'enfant. Depuis que nous sommes tout petits, nous voulons jouer ces matches, ces compétitions, et nous allons prendre beaucoup de plaisir à le faire. Comme je l'ai dit, nous ne savons pas si cela se reproduira dans une carrière de footballeur et nous allons le prendre avec un grand sourire. Et surtout, nous allons tout donner pour entrer dans l'histoire du PSG", affirme Ousmane Dembele, attaquant du Paris Saint-Germain.

Le PSG affronte ce samedi Reims en finale de la coupe de France, avec tout en pensant au choc à venir dans une semaine en finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan.