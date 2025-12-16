Best FIFA Football Awards : Dembélé et Bonmati, les meilleurs joueurs de l'année

Ousmane Dembélé et Aitana Bonmatí ont été les grands gagnants des Best FIFA Football Awards, qui se sont déroulés mardi à Doha.

Dembélé a été nommé Meilleur Joueur Masculin de la FIFA, couronnant une saison remarquable au cours de laquelle il a joué un rôle central dans le triomphe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, tandis que Bonmatí a remporté le titre de Meilleure Joueuse de la FIFA pour la troisième année consécutive, après une nouvelle campagne dominante avec le FC Barcelone et l'Espagne.

Des noms familiers au sommet du football ont également été récompensés en tant qu'entraîneurs. Luis Enrique a reçu le prix du Meilleur entraîneur masculin après la saison historique du PSG, tandis que Sarina Wiegman a une nouvelle fois reçu le prix du Meilleur entraîneur féminin, soulignant ses succès au niveau international avec l'Angleterre.

Gianluigi Donnarumma a remporté le prix du meilleur gardien de but masculin, tandis que l'Anglaise Hannah Hampton s'est vu décerner le prix équivalent chez les femmes.

Santiago Montiel a remporté le prix Puskas pour son coup de tête lors du match Independiente vs Independiente Rivadavia en Primera División argentine le 11 mai 2025, tandis que Lizbeth Ovalle a remporté le prix Marta de la FIFA pour son coup de talon arrière lors du match Tigres vs Guadalajara en Liga MX Femenil le 3 mars 2025.

Chaque année, la Fifa organise sa propre cérémonie de récompenses pour saluer les acteurs et actrices de la saison écoulée, en dehors du Ballon d’or.