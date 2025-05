Festival de Cannes 2025 : le nouveau trophée de la Palme d'Or dévoilé

La maison de joaillerie Chopard a dévoilé le dernier trophée de la Palme d'Or qui sera remis au vainqueur du 78e Festival de Cannes. Il s'agit de la 70e palme remise depuis que le prix s'appelait Grand Prix entre 1946 et 1954.

Chopard est partenaire officiel de l'événement cinématographique depuis 1998 et produit chaque année, le trophée, chaque année, légèrement différent.

"Il n'est jamais identique à un autre parce qu'il est parcouru de veines blanches et qu'il a des reflets différents. Parfois, il est un peu plus transparent, parfois plus opaque", explique Caroline Scheufele, directrice artistique et coprésidente de Chopard.

Fabriqué à la main par un artisan différent, chaque année, le trophée comporte 19 folioles en or durable 18 carats et est monté sur un coussin en cristal de roche, taillé comme un diamant.

L'entreprise est chargée de veiller à ce que la Palme arrive à destination en temps voulu, car il y a quelques années, les douanes l'ont retardée jusqu'au dernier moment.

Mais Chopard ne se limite pas à la remise de la Palme : l'entreprise fournit également toute une série de magnifiques ornements pour le tapis rouge des célébrités.

Scheufele explique que même si les pièces sont parfois présélectionnées, les stars peuvent changer d'avis à la dernière minute, ce qui peut entraîner un changement de tenue.

"C'est souvent sur le moment, ici sur la terrasse ou dans leur suite, qu'elles voient quelque chose d'autre et qu'elles tombent amoureuses. Cela devient alors très compliqué pour les stylistes, car ils doivent courir partout et trouver une nouvelle robe", a-t-elle déclaré.

Scène remarquable : l'ambassadrice de la maison, l'actrice Julia Roberts, a profité de son collier pour se débarrasser de ses talons hauts sur le tapis rouge lors de la première de "Money Monster" en 2016.