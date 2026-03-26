Cannes 2026 : l'actrice Eye Haïdara nommée maîtresse des cérémonies

L’actrice Eye Haïdara a été nommée maîtresse des cérémonies d’ouverture et de fermeture du festival de Cannes 2026 et succède ainsi à Laurent Laffite, maître des cérémonies de l’année précédente.

La 79ème édition du festival du 7ème art aura lieu du 12 au 23 mai.

L’actrice de 43 ans, née d'une mère malienne et d'un père malien et marocain, a commencé en jouant ls grands classiques au théâtre. Elle a débuté au cinéma dans les films d’Audrey Estrougo en 2007 et Jean-Luc Godard 2007, mais c’est en interprétant le second rôle aux côtés de Jean-Pierre Bacri dans le Sens de la Fête qu’elle est révéle au grand public dix ans plus tard.

Un rôle qui lui a valu une nomination pour le césar du meilleur espoir en 2018.

Eye Haïdara avait notamment monté les marches du Festival du Cannes en 2018, aux côtés de 15 autres actrices françaises qui ont pris part au recueil de témoignages "Noire n'est pas mon métier", dans lequel elles dénonçent le racisme envers les femmes noires dans l’industrie du cinéma français.

La 79 édition du Festival de Cannes sera présidée par le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook.