Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

This Is Culture

this-is-culture

Cannes 2026 : l'actrice Eye Haïdara nommée maîtresse des cérémonies

L'actrice Eye Haidara pose lors de la séance photo du film « C'est la vie ! », à l'occasion de la 12e édition du Festival du film de Rome, à Rome, le lundi 30 octobre 2017   -  
Copyright © africanews
Alessandra Tarantino/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

France

L’actrice Eye Haïdara a été nommée maîtresse des cérémonies d’ouverture et de fermeture du festival de Cannes 2026 et succède ainsi à Laurent Laffite, maître des cérémonies de l’année précédente.

La 79ème édition du festival du 7ème art aura lieu du 12 au 23 mai.

L’actrice de 43 ans, née d'une mère malienne et d'un père malien et marocain, a commencé en jouant ls grands classiques au théâtre. Elle a débuté au cinéma dans les films d’Audrey Estrougo en 2007 et Jean-Luc Godard 2007, mais c’est en interprétant le second rôle aux côtés de Jean-Pierre Bacri dans le Sens de la Fête qu’elle est révéle au grand public dix ans plus tard.

Un rôle qui lui a valu une nomination pour le césar du meilleur espoir en 2018.

Eye Haïdara avait notamment monté les marches du Festival du Cannes en 2018, aux côtés de 15 autres actrices françaises qui ont pris part au recueil de témoignages "Noire n'est pas mon métier", dans lequel elles dénonçent le racisme envers les femmes noires dans l’industrie du cinéma français.

La 79 édition du Festival de Cannes sera présidée par le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.