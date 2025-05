Chance The Rapper et Airbnb proposent une expérience d'écoute musicale

L’artiste américain Chance the Rapper permet à ses fans d'avoir un aperçu de son prochain album "Star Line" grâce à la nouvelle catégorie "expériences" d'Airbnb.

Le rappeur de Chicago s'est associé à la marque de voyage pour offrir à ses fans l'accès à des soirées d'écoute auxquelles il participera.

« Mon expérience est en fait une soirée d'écoute d'album pour ce projet sur lequel je travaille. C'est donc une petite exclusivité pour mes fans les plus proches, les gens qui utilisent Airbnb, pour venir me rencontrer et écouter certains des morceaux sur lesquels je travaille et vivre une expérience que j'ai préparée juste pour eux. », a expliqué l'artiste Chance the Rapper.

Des célébrités comme Megan Thee Stallion et Doechii étaient présentes lors de la présentation de la nouvelle version d'Airbnb, et elles aussi ont leurs propres expériences.

Chance the Rapper, artiste a expliqué d'où venait son envie de communiquer sur son art et d'explorer et d'englober dans sa création de multiples disciplines et médiums en s'entourant d'artistes divers notamment d'artistes Ghanéens : « Oui, je pense que l'art, la communication, c'est de l'art et les artistes communiquent au plus haut niveau, et il y a différents moyens qui permettent de mieux exprimer un message. Je suis évidemment musicien, mais j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. J'ai des amis qui sont des artistes incroyablement talentueux dans un grand nombre de disciplines différentes. La mode est également un domaine auquel j'accorde de plus en plus d'attention. J'aime beaucoup les vêtements. Il s'agit en fait d'une coupe que j'ai conçue. Et oui, je suis allée au Met (Gala) avec Donatella Versace et elle m'a parlé de l'importance de la mode pour (Tupac) Pac et pour de nombreux artistes. Je pense que tout a commencé lorsque je suis allé au Ghana en 2022 et que j'ai rencontré certains des artistes contemporains les plus importants du moment. Beaucoup d'entre eux vivent en Afrique de l'Ouest et, après ce voyage, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être en communauté avec eux pour réaliser mes idées. », a-t-il dit.

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, a annoncé l'ajout de fonctions "expérience" et "service" pour élargir les plans de voyage des utilisateurs de l'application. Les utilisateurs peuvent désormais réserver des expériences d'élite avec des célébrités ou des experts de haute qualité et vérifiés pour essayer des cours de cuisine, des circuits d'aventure et bien plus encore.