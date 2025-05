Festival de Cannes 2025 : un film nigérian en sélection officielle

Le 78e Festival de Cannes s'est ouvert mardi dans le sud de la France. Un film historique nigérian est en sélection officielle cette année - et c'est inédit dans l'histoire de l'événement.

"My Father's Shadow", réalisé par Akinola Davies Jr, sera présenté en avant-première dans la section Un certain regard le 18 mai.

Il s'agit d'une coproduction britannique entre le Nigeria et la Brande Bretagne.

Le film explore une réunion de famille pendant les élections cruciales de 1993 au Nigeria et met en scène Ṣọpẹ́ Dìrísù dans une distribution de Mubi - étape importante pour le cinéma nigérian sur la scène mondiale.

Ce festival de Cannes 2025 met en lice 22 films pour la Palme d'Or.

Entre autres, "The Phoenician Scheme" de Wes Anderson, "Nouvelle Vague" de Richard Linklater, "Die, My Love" de Lynne Ramsay, ou encore "Sentimental Value" de Joachim Trier.

Au cours des 12 prochains jours, Cannes accueillera des avant-premières de grande envergure, dont celles de "Mission : Impossible - The Final Reckoning", "Highest 2 Lowest" de Spike Lee et "Eddington" d'Ari Aster.