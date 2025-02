Guinée-Bissau : le président Embalo en visite d'état en Russie

Le Président de la Guinée-Bissau est arrivé mercredi à Moscou en Russie pour une visite d’État.

Dès son arrivée en Russie, Umaro Sissoco Embalo s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, mercredi 26 février. Au cœur de leurs discussions : des sujets cruciaux allant de la coopération bilatérale à des enjeux internationaux et régionaux majeurs.

"L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain ont continué à croître et ont augmenté de 10%. Cependant, les relations commerciales et économiques entre nos pays requièrent certainement une attention particulière de la part des deux parties. J'espère vraiment que nous pourrons nous mettre d'accord pour qu'elles prennent de l'ampleur. Il y a de bonnes bases et de bonnes opportunités ici, et beaucoup de nos entreprises montrent un intérêt croissant à travailler sur votre marché", a déclaré Poutine.

Ces entretiens interviennent alors que la Russie poursuit ses efforts pour tisser des liens économiques et stratégiques avec les pays d'Afrique. Par ailleurs, la visite d'Embalo au Kremlin intervient alors que l'opposition menace de paralyser la Guinée, ce jeudi.

Les échanges entre les deux dirigeants se sont multipliés ces dernières années. En janvier, un appel téléphonique a permis de consolider leurs liens. Puis, en mai 2024, le président Embalo a marqué sa présence en Russie en assistant à un défilé militaire. En juillet 2023, les deux chefs d'État ont dialogué, lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.