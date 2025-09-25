Guinée-Bissau : l’opposition exclue des législatives

La principale coalition d’opposition en Guinée-Bissau a annoncé mercredi qu’elle ne pourrait pas présenter ses candidats aux prochaines législatives. La Cour suprême a confirmé que leurs candidatures avaient été rejetées en raison de dépôts tardifs.

Cette coalition, nommée Pai Terra Ranka, regroupe une dizaine de partis politiques. Elle est dirigée par Domingos Simoes Pereira.

Ancien Premier ministre, Pereira est aussi le chef du parti PAIGC, qui a mené la Guinée-Bissau à l’indépendance. Il a récemment fait son retour dans le pays après neuf mois à l’étranger.

La coalition dénonce une injustice. Elle prévoit de demander des éclaircissements à la Cour jeudi.

Selon une source proche de la justice, les candidatures devaient être déposées 72 heures avant la date limite du 25 septembre, comme prévu dans le code électoral. Tous les partis en étaient informés.

La Cour a indiqué ne pas avoir eu suffisamment de temps pour examiner les candidatures tardives. La coalition Pai Terra Ranka affirme avoir déposé sa candidature mardi, en même temps que celle de Pereira à la présidentielle.

Pereira est désormais le deuxième candidat à la présidence, derrière le président sortant, Umaro Sissoco Embalo.

Lors de la dernière élection en 2019, ils s’étaient affrontés, Pereira contestant sa défaite. La situation reste tendue à l’approche du scrutin.