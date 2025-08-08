Guinée-Bissau : Sissoco Embalo officialise sa candidature pour un 2e mandat

Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissico Embalo a officialisé vendredi sa candidature à l’élection présidentielle du 23 novembre prochain.

Mais c’est en indépendant que le quinquagénaire ira à la conquête des suffrages des électeurs.

Le chef de l’Etat sortant fera campagne sous les couleurs d’un nouveau mouvement baptisé ‘’ Avancer ensemble’’. Et laisse la porte ouverte à l'appui de toutes les forces politiques ou organisations de la société civile.

Umaro Sissico Embalo a fait cette annonce lors de l’installation au poste de Premier ministre de Braima Camara, nommé jeudi, en remplacement de Rui Barros limogé le même jour.

En mars, déjà, Embalo avait surpris en annonçant son intention de briguer sa propre succession. Une volte-face pour celui qui avait promis de ne briguer qu'un seul mandat à la tête de son pays.

Umaro Sissico Embalo a été élu président de Guinée-Bissau en 2019. L'opposition conteste sa légitimité en affirmant que son mandat a pris fin en février.