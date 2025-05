Guinée-Bissau : le président sénégalais en visite historique

Lundi 26 mai, Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais, a effectué sa toute première visite d’État dans le pays voisin depuis l’indépendance en 1974.

Accueilli avec les honneurs militaires, il a été salué par une foule enthousiaste le long des huit kilomètres séparant l’aéroport du centre-ville bissau-guinéen.

Jamais, dans l’histoire récente, un chef d’État étranger n’avait été autant ovationné lors d’une visite officielle à Bissau. Des milliers de citoyens, brandissant les drapeaux des deux nations, ont défilé pour accueillir le président sénégalais, soulignant la profonde amitié qui unit les deux pays. Nombre d’entre eux ont exprimé leur fierté en déclarant que « la Guinée-Bissau et le Sénégal sont comme une seule famille, partageant des liens d’histoire et de culture qui datent d’avant la colonisation ».

Une rencontre déterminante pour renforcer les liens bilatéraux

Durant cette visite de 24 heures, Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue, Umaro Sissoco Embalo, pour une réunion bilatérale. Les discussions ont aussi impliqué plusieurs ministres, portant principalement sur la gestion de leur frontière commune, la libre circulation, ainsi que la coopération dans l’agriculture et la transformation des produits locaux.

Plusieurs accords ont été signés pour formaliser ces engagements, consolidant ainsi les relations entre les deux nations. La rencontre s’est conclue par un hommage commun à Amilcar Cabral, héros de la lutte pour l’indépendance, lors d’un dépôt de fleurs sur sa tombe. Le président sénégalais a également reçu la médaille Cabral, la plus haute distinction honorifique du pays.

Une nouvelle étape dans l’amitié entre Dakar et Bissau

À l’issue de cette visite, Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance de cette démarche pour renforcer les liens historiques, culturels et géographiques qui unissent le Sénégal et la Guinée-Bissau. « Nos peuples sont indissociables, liés par l’Histoire et la fraternité », a-t-il affirmé lors du dîner officiel organisé en son honneur.