L'ONU alerte sur la fragilité du Soudan du Sud à l'approche de la présidentielle

À six semaines du premier scrutin national du Soudan du Sud depuis son indépendance, le chef de la mission de l’ONU dans ce pays a déclaré au Conseil de sécurité que le véritable test consisterait à déterminer si la transition politique du pays tiendra le coup au-delà du jour du scrutin.

« En fin de compte, le défi auquel est confronté le Soudan du Sud ne se résume pas simplement à savoir si des élections pourront ou non avoir lieu le 22 décembre. Il s'agit de déterminer si le reste de la période de transition permettra de préserver la paix, de renforcer la confiance de la population et de tenir les engagements pris envers le peuple du Soudan du Sud. Le véritable critère de réussite est simple : les citoyens sud-soudanais seront-ils plus en sécurité demain qu'ils ne le sont aujourd'hui ? », a expliqué Anita Kiki Gbeho, représentante spéciale du Secrétaire général pour le Soudan du Sud et chef de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

Les élections sont prévues le 22 décembre.

En septembre, le président Salva Kiir a dissous le gouvernement d’unité de transition, démis de leurs fonctions tous les vice-présidents, y compris le premier vice-président Riek Machar, et nommé un gouvernement d’intérim. Les groupes d’opposition ont rejeté ces mesures, les considérant comme une violation des clauses de partage du pouvoir prévues par l’accord de paix de 2018.