Soudan : l'ONU condamne les attaques "incessantes" de drones sur les civils

Une frappe de drone sur un marché d’Abyei, une région frontalière contestée par le Soudan et le Soudan du Sud, a touché un dépôt de carburant situé à proximité, tuant au moins 153 personnes et provoquant un incendie qui brûlait toujours mardi, a déclaré un responsable local.

Yohanna Akol Ngor, ministre de l’Information par intérim de l’administration d’Abyei, a accusé l’armée soudanaise d’être responsable de l’attaque de lundi contre le marché d’Amiet, au nord de la ville d’Abyei.

« Je commencerai par le Soudan, et je peux vous dire que nous condamnons fermement la série d’attaques de drones à Abyei, où au moins 28 civils ont été tués au marché d’Amiet et à Todach, faisant de nombreux blessés et de nombreuses personnes portées disparues ; cette attaque a eu lieu hier. Nous condamnons également fermement le massacre présumé de dizaines de civils lors d’une autre frappe de drone sur un marché de la localité d’Al Dibab, dans l’État du Kordofan occidental, dimanche. Cette attaque s’inscrit dans une tendance profondément préoccupante. Nous restons alarmés par les attaques incessantes de drones à travers le Soudan, ainsi que par les dégâts qu’elles causent aux infrastructures essentielles », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations unies.

Le mobile ainsi que l'auteur de l’attaque n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.