Pour la première fois depuis février, des négociateurs russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour tenter de relancer les discussions sur la fin de la guerre en Ukraine. Ces pourparlers de deux jours interviennent alors que le conflit approche de son cinquième anniversaire.

À Kiev, les habitants accueillent cette nouvelle initiative avec un mélange d'espoir et de prudence. Beaucoup disent vouloir croire à une avancée vers la paix, tout en redoutant une nouvelle déception après plusieurs cycles de négociations restés sans résultat.

Ces discussions interviennent quelques semaines après une trêve limitée autour de la ville d'Oleshky, dans le sud de l'Ukraine. Si cette pause a permis l'évacuation de civils et l'acheminement d'une aide humanitaire, les combats se sont poursuivis sur l'essentiel de la ligne de front, longue d'environ 1 200 kilomètres, tandis que les frappes de drones et de missiles se sont intensifiées.

Les garanties de sécurité figurent au cœur des négociations. Moscou réclame notamment que l'Ukraine renonce à son adhésion à l'OTAN, accepte des restrictions sur ses forces armées et reconnaisse les territoires annexés par la Russie. De son côté, Kiev rejette ces conditions, exige un cessez-le-feu immédiat et estime qu'une rencontre directe entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourrait être nécessaire pour régler les questions territoriales.

Pour l'analyste politique Abbas Gallyamov, la poursuite de la guerre pourrait finir par aller à l'encontre des intérêts de la Russie elle-même, ce qui laisse entrevoir, selon lui, une possibilité de compromis. Mais malgré cette reprise du dialogue, les positions des deux camps restent profondément divergentes, rendant toute percée diplomatique encore très incertaine.